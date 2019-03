Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospital de Matosinhos investe em novas pulseiras eletrónicas para récem-nascidos

Investimento suportado pela Irmandade dos Clérigos e Liga dos Amigos do Hospital de mais de 56 mil euros.

Por Lusa | 18:31

O Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, vai adquirir um novo sistema de proteção e segurança para bebes - pulseiras anti-rapto - num investimento de mais de 56 mil euros, suportado pela Irmandade dos Clérigos e Liga dos Amigos do Hospital.



Em comunicado, a unidade de saúde adiantou que este novo sistema estará em funcionamento no próximo mês de junho e só foi possível "graças à ajuda" destas duas entidades que vêm concretizar um projeto há muito ambicionado pelo conselho de administração e pelos profissionais dos vários serviços que integram o Departamento da Mulher, da Criança e do Jovem (Bloco de Partos, Neonatologia, Obstetrícia e Pediatria).



O valor doado pela Irmandade dos Clérigos é resultado das entradas de três fins de semana de visitas à Torre dos Clérigos, no Porto, explicou.



Durante uma visita ao hospital, onde anualmente nascem perto de 1.600 bebés, o presidente da Irmandade dos Clérigos, padre Américo Aguiar, citado na nota, reconheceu a importância deste equipamento e a necessidade da sua atualização, tendo em conta o objetivo de dotar esta unidade de saúde com a tecnologia mais recente existente nesta área, reforçando assim as condições de segurança dos bebés.



O padre Américo, que foi nomeado pelo Papa Francisco bispo Auxiliar de Lisboa, destacou a importância destas iniciativas solidárias de ajuda à comunidade e às instituições de saúde da região, lembrando também a importância do trabalho desenvolvido pelas associações civis.



No passado mês de fevereiro, uma mulher de 48 anos foi detida pela PSP por tentar raptar um recém-nascido no Hospital de São João, no Porto.