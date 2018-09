Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospital do Barreiro sem água por três horas devido a intervenção da autarquia

22:49

O Centro Hospitalar do Barreiro Montijo, no distrito de Setúbal, esteve sem água entre as 23h00 de terça-feira e as 02h00 da madrugada desta quarta-feira, devido a uma intervenção programada pela autarquia, informou a Concelhia do PCP.



Em comunicado, o PCP do Barreiro avançou que o corte de água durou "mais de quatro horas, entre as 23h00 e as primeiras horas desta madrugada".



No mesmo documento, o PCP referiu que a administração do hospital foi previamente avisada sobre a intervenção dos serviços camarários, mas "não tomou qualquer medida de contingência que minimizasse os efeitos de tal intervenção, colocando, efetivamente em perigo doentes e profissionais de saúde".



A concelhia afirmou ainda que se tratou de uma "irresponsabilidade" por parte da administração do hospital e da Câmara Municipal do Barreiro.



A agência Lusa contactou o Centro Hospitalar do Barreiro Montijo e a responsável pela comunicação, Susana de Sousa Nobre, explicou que o corte de água foi "programado e calculado".



"O corte teve a ver com uma obra que a câmara estipulou, mas os serviços foram informados. Foi algo previsto e devidamente acautelado", frisou.



Já o vice-presidente da Câmara Municipal do Barreiro, João Pintassilgo, disse que a interrupção de abastecimento de água durou "cerca de duas horas", entre as 23:00 e as 02h00.



O autarca acrescentou que esta intervenção decorreu dos trabalhos em concretização pelo município, para "dotar o hospital de uma segunda linha de abastecimento de água".



"A necessidade de interrupção foi planeada com a administração do hospital, com data e hora proposta por estes, tendo sido programado pelo hospital, inclusivamente, estarem de aviso a outros hospitais para situações de acidentes", explicou.