Um bombeiro da corporação de Seia, que seguia no carro dos voluntários que se despistou há uma semana, teve de se deslocar três vezes ao hospital porque, no primeiro momento, a unidade de saúde da Guarda mandou-o para casa, com alta médica, quando tinha duas costelas partidas. Do acidente resultaram outros dois bombeiros feridos com gravidade, que também tiveram de voltar a ser hospitalizados após terem alta médica.









Ver comentários