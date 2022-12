O Hospital das Forças Armadas, de Lisboa e Porto, começa já segunda-feira a transferir doentes internados para o Serviço Nacional de Saúde e a cancelar consultas, exames e cirurgias, encerrando as Urgências no Porto e limitando as de Lisboa às 08h00-20h00. Em causa, tal como o CM noticiou esta quinta-feira, a não renovação, pelo Governo, da avença a 222 pessoas (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares), o que faz aumentar o défice de pessoal do HFAR de 18% para 31%.









