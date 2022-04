Hospital privado de Aveiro e médico pagam 130 mil euros por morte de doente

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) condenou um hospital privado de Aveiro e um cirurgião a pagarem solidariamente 130 mil euros à mãe de uma mulher que morreu, aos 38 anos, depois de uma operação malsucedida para retirar a vesícula biliar. O caso remonta a julho de 2007, quando a paciente deu entrada na Cliria, agora denominada de Hospital da Luz.Foi dado como provado que o cirurgião "lacerou o ramo direito da veia porta", o que causou uma forte hemorragia que a equipa médica tentou controlar, sem sucesso. A mulher foi transferida para o Santo António, no Porto, onde esteve durante mais de um mês e foi submetida a mais seis operações, incluindo um transplante hepático.Ficou com uma incapacidade permanente de 70 por cento e acabou por morrer, já em 2009, em resultado de uma insuficiência hepática aguda. Os desembargadores não têm dúvidas de que foi a laceração da veia a causa dos problemas que vieram a determinar a morte. A mãe da vítima pedia na ação 537 mil euros, mas o processo conheceu diferentes decisões até chegar ao STJ, que lhe dá agora razão parcial no recurso.