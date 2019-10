Hotéis recebem mais turistas em setembro

Mais turistas britânicos, irlandeses e espanhóis, mas menos alemães e holandeses. Foram estes os mercados turísticos que contribuíram para que a taxa de ocupação por quarto nas unidades de alojamento algarvias tivesse chegado aos 87,4%, em setembro, uma subida de 1,4 % comparativamente ao período homólogo de 2018.Os dados são da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e revelam que o volume de negócios aumentou 4,6%, tendo permitido às unidades de alojamento da região alcançar um "aumento acumulado de +3,2% desde o início do ano".Segundo a AHETA, o mercado britânico foi o que mais contribuiu para a subida, com mais 1,2 pontos percentuais , seguido do irlandês (+0,5 pp) e do espanhol (+0,4 pp). Já as maiores descidas foram registadas nos mercados alemão (-2,3 pp) e holandês (-0,4 pp).Segundo os dados revelados pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, "desde o início do ano a taxa de ocupação por quarto mantém-se ao mesmo nível do verificado no período homólogo de 2018 (+0,3%)".A zona geográfica de Lagos / Sagres é a que regista a maior descida (-4,3%), uma vez que se encontra mais exposta ao mercado alemão, enquanto a zona de Monte Gordo / Vila Real de Santo António apresentou a maior subida (+8,9%).