Hotel em antigo bairro de barracas de Loures

Plano está em discussão pública até 16 de março.

Por Cláudia Borges Monteiro e Edgar Nascimento | 24.02.18

Um Centro de Congressos, com unidade hoteleira, é uma das propostas que a Câmara de Loures apresenta hoje para a reconstrução do antigo bairro de barracas da Quinta da Serra, no Prior Velho.



O projeto está integrado no Plano de Pormenor do Prior Velho (PPPV), que visa a reabilitação e requalificação do antigo bairro com uma área total de 21 hectares. O plano pressupõe também a criação de infraestruturas rodoviárias, de espaços verdes de recreio e lazer e a construção de áreas de habitação e atividades económicas.



"O nosso objetivo é recolher o maior número de contributos possíveis, pois não se trata de uma proposta fechada", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, referindo que a proposta está em discussão pública até 16 de março.



Relativamente às infraestruturas rodoviárias, o PPPV tem em vista a criação de um túnel e de um viaduto para melhorar a ligação a norte entre a vila do Prior Velho e a cidade de Sacavém, e a sul com a localidade da Portela.



O espaço vai prolongar-se pela Avenida Vasco da Gama e "pretende-se que seja uma referência metropolitana" referiu Bernardino Soares, aproveitando a proximidade com o Aeroporto de Lisboa



É prevista ainda a construção de 935 fogos, distribuídos por nove lotes, contemplando usos habitacionais e atividades económicas. Caberá aos promotores deste projeto a responsabilidade de indemnizar ou realojar os moradores de algumas construções precárias que ainda subsistem no bairro.



O investimento previsto é de 200 milhões de euros.