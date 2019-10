Hotel em Elvas evacuado devido a fuga de gás

Um hotel de Elvas, no distrito de Portalegre, foi esta quinta-feira evacuado devido a uma fuga de gás num reservatório, tendo um homem ficado ferido sem gravidade na sequência de uma queda, disse fonte da Proteção Civil.A Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que a fuga de gás no Hotel São João de Deus ficou resolvida depois de os bombeiros terem efetuado a ventilação do edifício.Segundo a mesma fonte, o ferido ligeiro, trabalhador da empresa que estava a fazer a manutenção da infraestrutura de gás do hotel, sofreu uma queda quando pretendia fechar uma torneira, tendo sido transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas.O alerta para a ocorrência foi dado às 11h04, tendo sido mobilizados 10 operacionais, apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Elvas, além da PSP.