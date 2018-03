Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hoteleiros algarvios consideram nova taxa turística ilegal

Associação considera que medida aprovada pela AMAL é um imposto.

Por João Mira Godinho | 09:11

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) promete lutar com "todas as ações em lei permitidas" contra a nova taxa turística a aplicar em todos os concelhos da região, aprovada, no fim de semana, pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).



A maior associação regional do setor da hotelaria diz que se trata de "um imposto", algo que as autarquias "ainda não foram autorizadas a lançar". Considerando a nova taxa "uma ilegalidade", a AHETA diz ainda que se trata de uma medida "injusta e atentatória do interesse público regional e nacional".



Ao contrário de Lisboa e Porto, que são destinos de estadas curtas, e onde taxa turística foi aplicada, a associação destaca que o Algarve é um destino de férias direcionado para estadas mais prolongadas. "Esta a razão pela qual não se conhece nenhum destino turístico concorrente do Algarve onde esta taxa seja aplicada", diz a AHETA, e a introdução na região representaria "mais uma perda competitiva face à concorrência".



A nova taxa turística foi aprovada na sexta-feira passada, na AMAL, por unanimidade dos 15 municípios presentes na reunião. Silves, no entanto, que não participou no encontro, enviou previamente, por escrito, uma posição contra a medida, que tornou pública.



Jorge Botelho, presidente da AMAL e da Câmara de Tavira, já afirmou que a medida "é uma realidade" e que o "Algarve vai ter uma taxa turística". Mas, ao CM, admitiu que o processo ainda está numa fase inicial. "É necessário produzir a regulamentação e, depois, levar a medida a votação em todos os municípios", explicou.