Humorista português suspeito de assalto nos Estados Unidos

Um dos elementos da trupe The Portuguese Kids – um grupo de humoristas de origem portuguesa que tem feito sucesso nos EUA – foi preso por um alegado assalto a uma casa.Albert Sardinha, de 40 anos, foi detido pela polícia após queixa da vítima, uma mulher com quem teve uma curta relação. O humorista foi detido pelas autoridades de Fall River, no Massachusetts, e indiciado por invasão de domicílio e roubo.Presente a tribunal, o luso-americano declarou-se inocente, mas teve de pagar uma caução superior a dois mil euros para ficar em liberdade. Sardinha garante que se trata de um mal-entendido após uma discussão entre os dois.