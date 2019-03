Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hungria terá de 'julgar' sabotagem a estrelas no caso Football Leaks

Rui Pinto garante que vive na capital húngara desde 2015 e tudo o que descobriu foi a partir daquele país.

Por Tânia Laranjo | 09:13

A estratégia de defesa de Rui Pinto é clara. Se foi cometido algum crime com o acesso a dados pessoais de figuras do desporto - no caso do Football Leaks, estiveram em causa denúncias contra Cristiano Ronaldo, Mourinho ou Jorge Mendes –, isso ocorreu na Hungria e só aquele país os pode julgar.



Mas diferente é o caso da Doyen, no qual a PJ fala em tentativa de extorsão. Aí, a alegada tentativa de Rui Pinto em receber entre 500 mil € e um milhão do fundo Doyen já seria cometida em Portugal, o que permite que o nosso país tenha jurisdição penal sobre esse caso.



O acesso aos mails do Benfica pode ter o mesmo vício jurídico. Se foi Rui Pinto quem acedeu aos mails fê-lo a partir de Budapeste, onde morava desde 2015.



Só a Hungria tem jurisdição para o julgar, caso a PJ não consiga demonstrar que houve um crime mais grave cometido no nosso país.



O hacker português vai entretanto continuar preso numa cela anexa ao tribunal, à espera da decisão final sobre a transferência para o nosso país.



"Estratégia do FC Porto contra o Benfica"

O Benfica pede 17,5 milhões de euros de indemnização ao FC Porto, a Pinto da Costa, Francisco J. Marques e mais cinco réus, por causa dos danos causados pela divulgação de mails encarnados num programa televisivo do Porto Canal.



"O FC Porto montou uma estratégia para denegrir a reputação e imagem do clube", disse ontem Luís Bernardo, diretor de Comunicação do Benfica, ao tribunal cível do Porto, onde a ação é julgada.