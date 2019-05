O trânsito no IC 8, entre os nós de Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande, distritos de Castelo Branco e Leiria, respetivamente, reabriu às 01h18, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.O trânsito estava fechado desde a manhã de segunda-feira, na sequência do despiste de um camião de matérias perigosas, que transportava acetona.As operações decorrem com alguma morosidade, já que foi necessário a intervenção de uma grua de grandes dimensões.