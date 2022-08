O diretor regional adjunto do Centro do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Elmano Silva, assumiu hoje que a "prioridade" pós-incêndio na Serra da Estrela será a recuperação do ecossistema do Parque Natural.

"A área afetada é, para o parque, uma área muito sensível e, obviamente, tem prejuízos (...). A recuperação irá iniciar-se agora. Os trabalhos técnicos de levantamento, de maior severidade, são prioridade do instituto e é um trabalho que já se começou", assumiu.