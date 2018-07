Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

ICNF não foi informado do abate de árvores em Vila Real de Santo António

Oito associações falam em “rude golpe” que deixou “terreno nu”.

Por Rafael Duarte | 08:28

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) garantiu ao CM que não foi notificado da limpeza de 28,6 hectares de um terreno, em Cacela Velha, Vila Real de Santo António, que levou ao abate de centenas de árvores, entre a fortaleza e o mar, numa zona que faz parte da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, junto à ria Formosa, no início de julho.



"A limpeza foi feita inicialmente dentro do perímetro de rega, uma zona em que as atividades agrícolas não carecem do parecer do ICNF e, por isso, não houve qualquer irregularidade", referiu o instituto.



No entanto, numa segunda fase, o abate de árvores chegou à zona mais a sul do terreno, que faz parte da área do Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio que, "sendo fora do perímetro de rega, carece do parecer do ICNF". Neste sentido, ao tomar conhecimento da situação, a cinco de julho, o instituto enviou uma equipa ao local que "quando viu a máquina a fazer a limpeza, onde não devia, pediu para pararem".



Ao CM, o ICNF adiantou ainda que agora "estão a ser identificadas as irregularidades" praticadas.



As declarações do ICNF surgem depois de oito associações se terem juntado para exigir uma resposta ao que consideram ter sido "um rude golpe" que deixou "um terreno nu e completamente exposto a fenómenos erosivos". As associações acusavam o ICNF de "silêncio sobre o caso".



Ao CM, o instituto disse que a intervenção "não foi feita com o objetivo de prevenção e proteção das florestas contra incêndios, porque não existe qualquer habitação na zona que justifique a limpeza" realizada.



A Câmara de Vila Real de Santo António garantiu, entretanto, que, na zona, é "totalmente interdita" a construção.