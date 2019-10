Identificada mulher que deitou cão em contentor do lixo em Castelo Branco

A GNR identificou uma mulher de 63 anos pela prática de crime de abandono de animal de companhia no concelho de Castelo Branco, anunciou esta quinta-feira o Comando Territorial de Castelo Branco.Em comunicado, a GNR adianta que o caso ocorreu na segunda-feira, em Alcains, e que a identificação da mulher foi feita através do Núcleo de Proteção Ambiental de Castelo Branco."Na sequência de um alerta por um popular, de que se encontrava um cachorro, ainda com vida, num contentor do lixo, os militares deslocaram-se de imediato ao local e verificaram que se encontrava um cão, recém-nascido, dentro de um saco de plástico, no interior do referido contentor", lê-se na nota.O animal foi recolhido para o Centro de Recolha Municipal de Castelo Branco, após contactado o médico veterinário municipal, e encontra-se a recuperar e a receber os necessários cuidados veterinários e sanitários.A suspeita foi identificada, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.