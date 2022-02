Identificado homem que matou cão recém nascido em Mesão Frio

Um homem de 65 anos foi identificado pela GNR, na passada terça-feira, 22 de fevereiro, por ser suspeito de matar um cão recém-nascido, em Mesão Frio, na cidade de Vila Real.

De acordo com as declarações da GNR, os militares encontraram o animal já sem vida, no interior de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), na freguesia de Mesão Frio.

Seguindo as diligências policiais, o cão seria um animal de companhia, que sofria constantes maus-tratos.

O caso foi remetido para o Tribunal Judicial de Peso da Régua.