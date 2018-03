Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Identificado homem que tentou burlar idoso na Feira

Suspeito abordou a vítima num parque de estacionamento junto a um estabelecimento comercial.

19:08

A PSP de Santa Maria da Feira identificou um homem, de 44 anos, por tentativa de burla a um idoso, naquela localidade, informou esta segunda-feira aquela força policial.



Segundo um comunicado da PSP, o suspeito abordou a vítima num parque de estacionamento junto a um estabelecimento comercial, tendo tentado vender um saco com diversas embalagens de perfumes por 200 euros, argumentando que estes produtos valeriam dez vezes mais.



"A vítima, de 70 anos, disse-lhe que não tinha a quantia em dinheiro e que iria efetuar o seu levantamento no multibanco próximo, ludibriando o suspeito, uma vez que se deslocou ao Posto Territorial de Santa Maria da Feira, onde denunciou a situação", refere a mesma nota.



A PSP veio a localizar o burlão, após uma operação policial, tendo apreendido vários objetos que se encontravam na sua viatura e que seriam utilizados para efetuar as burlas, nomeadamente, oito facas, dois 'smart watch', diversas embalagens de perfumes, duas máquinas de barbear e uma motosserra.



A mesma nota realça ainda que a vítima já teria sido alvo de burla pelo mesmo indivíduo há cerca de quatro anos, junto a outro estabelecimento comercial, também em Santa Maria da Feira.



De acordo com a PSP, o indivíduo encontra-se referenciado em diversas situações da mesma natureza, noutros locais do país, tendo a situação sido reportada ao Ministério Público.