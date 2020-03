Identificado por participar em descarga de haxixe no Algarve

Um homem foi identificado pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR por suspeitas de estar relacionado com o desembarque de 3785 quilos de haxixe, em Cabanas de Tavira, no Algarve.



Tal como o CM noticiou esta segunda-feira, a droga foi apreendida no areal, depois de duas embarcações pneumáticas , que apresentavam um comportamento suspeito, terem sido detetadas e as respetivas movimentações seguidas por uma equipa de vigilância.

Os traficantes estavam já a acondicionar o estupefaciente - 113 fardos - dos barcos para uma carrinha quando a GNR chegou ao local. O caso passou para a Polícia Judiciária. Tanto a GNR como a Polícia Marítima procedem a ações de vigilância na costa para detetar outras possíveis descargas.