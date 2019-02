Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Identificado suspeito de atear fogo em S. Pedro do Sul

Incêndio teve origem numa queima que ficou fora de controlo.

Por Lusa | 11:06

A GNR anunciou esta terça-feira ter identificado um homem, de 48 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal, no concelho de São Pedro do Sul, na sequência de uma queima.



Em comunicado, a GNR refere que "o incêndio teve origem numa queima para eliminação de sobrantes florestais, tendo o seu autor perdido o controlo do fogo", que consumiu uma área de mato, junto a um pinhal, na quarta-feira.



O homem foi identificado pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Viseu, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul.