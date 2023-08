Identificado suspeito de provocar fogo ao eliminar enxame de abelhas na Régua

Um homem de 63 é suspeito de ter provocado um incêndio florestal na Régua quando alegadamente estava a eliminar um enxame de abelhas, com recurso a papéis e isqueiro, e o fogo se descontrolou, disse esta segunda-feira a GNR.

O Comando Territorial de Vila Real salientou apontou que, desde o início do ano, foram identificados 34 suspeitos de incêndios florestais na sua área de intervenção, dos quais 10 foram detidos em flagrante.

A GNR explicou, em comunicado, que após um alerta dado na quarta-feira, no Peso da Régua, os elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) deslocaram-se "rapidamente para o local onde apuraram que o incêndio teve origem na eliminação de um enxame de abelhas".

A Guarda disse ainda que o suspeito terá ateado o fogo, com "recurso a papéis e isqueiro" e que este se "descontrolou, provocando um incêndio".

Em consequência das diligências policiais, o suspeito foi identificado e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.

A GNR aproveitou para reforçar a mensagem de que as "queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal" e que a "realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural 'muito elevado' ou 'máximo', estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos".

Aconselhou ainda que, para se evitar acidentes, se devem seguir as regras de segurança, estar sempre acompanhado e possuir o telemóvel.