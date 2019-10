Identificado suspeito de tráfico de pessoas em Beja

A GNR identificou um homem por suspeitas dos crimes de tráfico de pessoas e auxilio à emigração ilegal, após ter detetado cinco homens sem documentos de identificação e a viverem em instalações degradantes, em Beja, foi esta segunda-feira anunciado.O homem, de 41 anos, foi identificado na passada sexta-feira em Beja, numa ação da GNR na sequência de diligências efetuadas após uma denúncia de desacatos na via pública, explica a guarda, num comunicado enviado à agência Lusa.Após a denúncia, militares da GNR deslocaram-se ao local, onde conseguiram apurar que cinco dos homens envolvidos nos desacatos eram vítimas de tráfico humano.Os cinco homens, com idades entre 21 e 27 anos, não tinham os respetivos documentos de identificação na sua posse e estavam "a residir em instalações degradantes", refere a força de segurança.A GNR apurou ainda que "as cinco vítimas foram obrigadas a entregar os respetivos documentos de identificação, a trabalhar sem receberem qualquer vencimento e sujeitos a condições de trabalho degradantes".Os homens foram encaminhados para uma equipa multidisciplinar especializada para assistência a vítimas de tráfico e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Beja.