Identificados vários menores suspeitos de fazerem ameaças de ataques a escolas nas redes sociais

Vários jovens foram identificados pela Polícia Judiciária por terem feito ameaças a escolas na internet.

De acordo com um comunicado da PJ, os jovens são "menores de idade" e não há "indícios da sua radicalização ou extremismo." Os jovens assumiram a autoria das publicações, mas o comunicado refere que não tinham "noção da dimensão e impacto que as suas ações viriam a tomar".

As ameaças foram detetadas e reportadas em diferentes pontos do País e encontram-se a ser investigadas pela PJ. As publicações foram feitas na rede social Tik Tok, onde é feita uma alusão ao Massacre de Columbine, nos EUA.



A PJ adianta ainda que não há indícios de que os jovens pretendessem materializar as ameaças.