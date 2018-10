Idosa agredida em assalto fica sem 20 mil euros em jóias

Dois jovens procurados por pelo menos três ataques violentos em Cascais.

A idade avançada – 81 anos – e as enormes dificuldades em andar tornaram a idosa uma presa fácil para dois jovens assaltantes que andam a efetuar vários roubos na zona da Parede, São Pedro do Estoril e São Domingos de Rana, em Cascais. Um ataque que rendeu aos ladrões 20 mil euros – valor das peças em ouro usadas pela vítima. São procurados pela PSP.

A vítima foi surpreendida no passado dia 10, depois de ter saído do carro e entrado num prédio. Os assaltantes entraram de seguida, agarraram a idosa e atiraram-na ao chão. Levaram--lhe peças em ouro, entre as quais a aliança com um diamante (avaliada em cinco mil euros) e sete pulseiras (10 mil). A vítima teve de receber assistência hospitalar. Pelo mesmo método foi assaltada uma mulher de 73 anos, dois dias depois, também num prédio. Um ladrão tapou-lhe a boca e o cúmplice retirou-lhe várias pulseiras e um colar – tudo no valor de 3 mil euros.

Pelo meio, também um jovem foi roubado, ao que tudo indica pela mesma dupla. Diz que sentiu uma faca nas costas e ficou sem um telemóvel de 700 euros.