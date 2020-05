Idosa assassinada à facada já apresentava queixas contra neto desde 2013

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Desde 2013 que as autoridades sabiam que Francelina Santos era alvo da violência de um dos netos, Filipe Chuva, de 48 anos. A idosa, de 87 anos, acabou assassinada à facada, tendo o corpo sido encontrado, na sua casa, terça-feira à tarde, por um outro neto, o atleta olímpico (saltador) do Benfica Marcos Chuva.O suspeito do homicídio estava esta quarta-feira à tarde ainda por localizar. Equipas da PJ de Lisboa e da PSP procuravam-no desde ...