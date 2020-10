Idosa atropelada em passadeira de Sines

Uma idosa ficou ferida ao ser atropelada numa passadeira na Avenida General Humberto Delgado, na cidade de Sines, esta sexta-feira.

A vítima, com cerca de 70 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local pelos bombeiros voluntários de Sines, que depois de estabilizada a transportaram para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 17h25 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines, com 5 operacionais, apoiados por 2 viaturas.

O condutor do veículo foi identificado no local pela patrulha da GNR que tomou conta da ocorrência.