Idosa atropelada no passeio por carro sem condutor em Campo de Ourique

Uma mulher de 77 anos foi atropelada no passeio por um carro sem condutor ao volante na manhã desta quinta-feira, na rua Ferreira Borges, em Campo de Ourique, Lisboa.



De acordo com a PSP, o automóvel – um carro elétrico com mudanças automáticas - estaria estacionado, mas avançou desgovernado e galgou o passeio onde a vítima passava. A idosa foi colhida pela viatura e sofreu ferimentos graves.





Foi assistida no local por elementos dos Sapadores de Lisboa e do INEM e, após ser estabilizada, conduzida ao hospital de São José. A PSP esteve no local e investiga agora as circunstâncias do acidente