Idosa atropelada numa passadeira em Tomar sofre ferimentos graves

Uma mulher, de 80 anos, sofreu ferimentos graves com vários hematomas e suspeita de várias fraturas e traumas, ao ser atropelada por um carro ao atravessar uma passadeira no centro da cidade de Tomar.O alerta foi dado pelas 10H46. Para o local foram mobilizados meios, dos bombeiros de Tomar, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do Instituto Nacional de Emergência Médica, que estabilizaram a vítima no local e a transportaram para o hospital em estado grave.A PSP esteve no local e investiga a circunstância do acidente