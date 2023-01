Uma mulher de 74 anos foi atropelada por um camião do lixo, esta segunda-feira, em Lisboa.A vítima não corre perigo de vida, mas foi transportada de imediato para o Hospital de Santa Maria.O atropelamento ocorreu por volta das 15h00, na Avenida do Uruguai, em Benfica.No local estiveram operacionais do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Inem.