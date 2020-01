Idosa burlada por cabeleireira fica sem trinta mil euros

Durante estes quatro meses, e aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima devido à idade avançada, conseguiu que esta lhe desse autorização para aceder e fazer movimentos na sua conta bancária.



Acabou por levantar praticamente todo o dinheiro da mulher, deixando-a, segundo a Judiciária, "em difícil situação económica, sem capacidade de prover o seu sustento".



Para além do dinheiro, levou-lhe também vários artigos em ouro. No total, a burlona ficou com mais de 30 mil euros.



Grande parte deste dinheiro foi usado para comprar um automóvel, que já foi recuperado pelas autoridades. Foi a própria idosa que denunciou o caso à PJ.

