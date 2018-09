Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa com Alzheimer desaparecida há três dias em Faro

Fotografia da mulher de 76 anos está a circular nas redes sociais.

Por Tiago Griff | 08:50

Uma idosa de 76 anos está desaparecida desde sábado na localidade de Santa Bárbara de Nexe, em Faro.



Maria Silvina Martins sofre de Alzheimer e a família receia pela sua saúde, ao mesmo tempo que critica os poucos meios das autoridades nas buscas.



Eram perto das 05h00 deste sábado quando Luís Lourenço acordou para ir à casa de banho. Viu a luz do quarto da sua mãe acesa e, enquanto a procurava no interior da casa, encontrou a porta da rua aberta.



"Saí e comecei logo à procura da minha mãe, mas era de noite e tinha só a luz do telemóvel por isso tive de esperar que o sol nascesse. Nessa altura voltei à rua mas não vi sinal dela", disse ao CM o filho de Maria Silvina Martins, revelando que é a primeira vez em dois anos que a mãe sai de casa sozinha.



"Antes ainda ia apanhar amêndoas aqui no mato, mas agora não consegue andar muito bem - depois de ter ficado com Alzheimer e ter perdido a fala no seguimento de um AVC - e fica em casa à noite depois de vir do centro de dia, onde passa a manhã e a tarde", referiu Luís Lourenço, que critica a atuação da GNR, que só a procurou durante duas horas no domingo, um dia depois de ter desaparecido.



O filho da idosa não percebe a razão de não continuarem a fazer buscas.



Pormenores



Vestia camisola amarela

Maria estava vestida com uma camisola amarela, calças cinza e sapatos azuis. Existem vários cartazes com a sua fotografia afixados naquela localidade e também nas redes sociais.



Vivia apenas com o filho

A idosa vivia apenas com o filho. São naturais da Covilhã, mas já moram naquela zona do Algarve há várias décadas.