Idosa de 72 anos desaparecida em Guimarães

GNR e bombeiros fazem buscas no rio Ave.

Por Lusa | 19:18

Uma mulher de 72 anos residente em Silvares, Guimarães, está desaparecida desde a noite de quinta-feira, tendo sido infrutíferas as buscas realizadas esta sexta-feira por bombeiros e GNR.



Fonte dos bombeiros disse à Lusa que as buscas incidiram no rio Ave e nas margens, tendo envolvido 19 homens e dez veículos, incluindo três botes.



"Foram encontrados alguns pertences da mulher junto à margem", referiu a fonte.



As buscas foram, entretanto, suspensas e deverão ser retomadas no sábado.