Idosa de 77 anos gravemente ferida em colisão na EN202 em Monção

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou três feridos, esta tarde, na EN202, em Monção.



Duas das vítimas, uma idosa de 77 anos e um homem de 28, sofreram ferimentos graves. Um jovem de 20 anos sofreu ferimentos leves.

O alerta para o acidente, no cruzamento de S. Pedro, foi dado pelas 17h26. À chegada ao local, os Bombeiros de Monção depararam-se com duas vítimas encarceradas. Os três feridos foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo. No socorro estiveram sete operacionais daquele corpo de bombeiros, além das equipas de suporte imediato de vida (SIV) de Valença e Melgaço, e dois operacionais dos Bombeiros de Valença.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.