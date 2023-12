Idosa de 78 anos morre após cair em lareira de casa em Bragança

Uma idosa de 78 anos morreu, esta terça-feira, depois de cair à lareira da casa onde residia na aldeia do Castanheiro, em Bragança. O alerta foi dado por volta das 12h30.Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já se encontrava cadáver."Às 12h29 fomos alertados para uma paragem cardiorrespiratória. Chegados ao local, deparámo-nos com uma vítima que caiu para a lareira", explicou o comandante dos bombeiros, Carlos Martins, adiantando que a mulher tinha mais 50% do corpo queimado.As autoridades foram acionadas e investigam as causas da ocorrência. A autópsia vai determinar a causa da morte - se se deveu às queimaduras ou a outra causa anterior à queda.

Foi acionado apoio psicossocial do município para assistir a família da idosa.