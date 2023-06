Uma mulher de 82 anos morreu após uma queda em altura, no chamado Lar do Patronato, em Braga.À chegada ao local, os Bombeiros Voluntários de Braga e a equipa de uma viatura médica de emergência e reanimação encontraram a idosa já sem vida.A PSP esteve no local e apura as circunstâncias em que ocorreu esta morte.