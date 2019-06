Idosa de 86 anos morre em incêndio

Uma mulher de 86 anos morreu, ao início da manhã desta quarta-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou no quarto onde dormia, em Chaves.Ao que tudo indica, o fogo teve origem num cobertor elétrico. A filha da vítima ainda tentou salvar a mãe, mas já nada foi possível fazer. O alerta foi dado às 07h14."Quando a nossa equipa chegou ao local, deparou-se com um quarto a arder, principalmente o colchão da cama. Já não estava a vítima mortal no interior desse espaço, tinha sido retirada pela filha para um outro quarto", descreve José Silva, comandante dos Bombeiros de Salvação Pública."Procedemos ao combate às chamas e, depois dos trabalhos de rescaldo e de ventilação, tivemos de prestar assistência à filha da idosa devido ao choque de toda a situação e por ter inalado bastante fumo ao tentar salvar a mãe das chamas", acrescenta.Ilda Conceição Correia, de 86 anos, residia com a filha, de 59, e com o genro, na rua do Cruzeiro, em Chaves. Segundo os vizinhos, tinha problemas de locomoção, apesar de ainda "andar pela casa".O corpo foi levado para o gabinete médico-legal do hospital de Chaves.A filha de Ilda Correia ainda tentou salvar a mãe, sendo que os primeiros agentes da PSP que chegaram ao local também acorreram em auxílio das duas familiares, conseguindo retirar a idosa do quarto, embora já não sendo possível evitar o pior.Dado o alerta, foram chamados ao local os Bombeiros de Salvação Pública, uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e elementos da PSP de Chaves. Contudo, o óbito da moradora acabou por ser declarado ainda no local.