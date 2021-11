Uma idosa de 90 anos está desaparecida depois de ter fugido do Lar Nossa Senhora da Visitação, na Guia, em Albufeira.Beatriz da Conceição Bacalhau foi vista pela última vez na quinta-feira de manhã. A GNR já realizou buscas entre as zonas da Guia e Algoz com a ajuda de um drone, mas sem sucesso.A família e populares continuam a procurar a idosa, que sofre de Alzheimer.