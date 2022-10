Idosa de 92 anos encontrada morta perto de casa na Sertã

Uma mulher, de 92 anos, que estava desaparecida desde sexta-feira, foi encontrada este domingo ao início da tarde nas imediações da sua casa, na localidade de Figueiredo, no concelho da Sertã. A idosa foi encontrada sem sinais vitais.Ainda foi assistida mas o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER do INEM. As buscas decorriam desde sexta-feira, quando os familiares alertaram as autoridades.Durante a manhã deste domingo, as buscas foram reforçadas a pedido da GNR, com meios dos bombeiros, que acabaram por encontrar a mulher.