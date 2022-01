Idosa de 95 anos morre afogada numa cisterna em Silves

Uma mulher de 95 anos morreu ao início da noite de esta quinta-feira afogada numa cisterna de água, em São Bartolomeu de Messines, no conselho de Silves (Faro), adiantou à agência Lusa a GNR."Confirmamos uma vítima mortal de 95 anos por suposto afogamento numa cisterna de água", referiu fonte policial.De acordo com a GNR, pelas 22h20, o corpo da mulher ainda não tinha sido levantado."Neste momento, ainda nos encontramos a fazer diligências no local para apurar as circunstâncias em que sucedeu [o afogamento]", salientou a fonte. À Lusa, a GNR disse que recebeu o alerta para a ocorrência às 20h20.