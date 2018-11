Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa de 96 anos agredida em assalto na Nazaré

Mulher, que estava acamada, foi surpreendida pelo ladrão.

Uma mulher, de 96 anos, foi agredida e coagida a dizer onde guardava o dinheiro por um ladrão que aproveitou o facto da idosa ter as chaves na porta para lhe invadir a casa, em Valado dos Frades, Nazaré.



O assaltante, de 48 anos, porém, acabou por ser cercado por familiares e vizinhos da mulher e depois detido pela GNR. O assalto ocorreu no domingo, mas só ontem foi revelado pelas autoridades policiais.



A idosa, que estava acamada, foi surpreendida pelo ladrão. O homem deu um murro no olho esquerdo da idosa, ateou fogo às pontas do edredão e do cobertor e ameaçou que a queimava. Só não contava com a chegada da filha da vítima, que deu o alerta. A idosa foi hospitalizada com ferimentos ligeiros.



O assaltante, residente na mesma localidade, tem antecedentes criminais por furto qualificado e roubo e foi condenado a uma pena suspensa por lenocínio.



Encontra-se agora em prisão preventiva, indiciado pelos crimes de roubo agravado na forma tentada e quatro crimes de ameaça agravada.