Uma idosa, de 97 anos, foi encontrada carbonizada na rua Alto do Areeiro, em Coimbra. O corpo estava enrolado em cobertores.O filho da vítima encontrou a mãe em chamas e conseguiu apagar o fogo. O homem teve depois de ser assitido, por ter ficado psicologicamente afetado.Ao que oapurou ainda não são conhecidas as causas da morte, mas calcula-se que as chamas se tenham propagado aos cobertores.