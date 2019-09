Idosa de 99 anos morre após queda de janela

Uma queda da janela do primeiro andar, este sábado, em Monção, foi fatal para Fernanda Ribeiro, que se preparava para celebrar o centésimo aniversário no próximo dia 13 de dezembro.A idosa ainda foi transportada pelos bombeiros para os Serviços de Urgência Básica (SUB) de Monção, mas, já no interior da unidade, entrou em paragem cardiorrespiratória, acabando por não resistir à gravidade dos ferimentos.A vítima mortal vivia com um filho, de cerca de 60 anos, mas estava sozinha em casa, na rua da Quinta das Andorinhas, em Cortes, Monção. A mulher, que, apesar da idade avançada, era completamente autónoma, abriu a janela da sala. Debruçou-se sobre o parapeito e terá perdido o equilíbrio, num acidente que se revelaria fatal.O alerta foi dado às 11h04 por um vizinho que se apercebeu da queda. De imediato, os Bombeiros de Valença e uma equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) estiveram no local e assistiram a vítima, mas já não foi possível evitar a morte.O filho da idosa tinha saído de casa, cerca das 10h00, para tratar de assuntos do foro particular, numa localidade próxima. Foi avisado, também, por um vizinho de tudo o que se tinha passado e voltou à habitação.A GNR de Monção foi chamada e os militares estão com a investigação às circunstâncias da queda mortal da idosa, cujo corpo foi transportado pelos bombeiros para o gabinete médico-legal da cidade de Viana do Castelo, onde deverá ser alvo de autópsia.