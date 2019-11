Idosa desaparecida em Vila Nova de Paiva encontrada morta

Uma mulher de 82 anos que estava desaparecida desde a noite de quinta-feira em Queiriga, concelho de Vila Nova de Paiva, distrito de Viseu, foi este sábado encontrada morta, disse fonte dos bombeiros.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, a idosa foi encontrada "já cadáver" cerca das 12h30 deste sábado, numa zona "perto da sua residência", em Queiriga, povoação localizada cerca de seis quilómetros a sul da sede de concelho. A fonte do CDOS afirmou desconhecer as causas da morte da idosa.





O dispositivo de buscas, que durante a manhã deste sábado era composto por 29 operacionais e 10 viaturas, incluiu meios da GNR, que chegou a empregar equipas cinotécnicas e 'drones' para detetar a mulher, bem como bombeiros das corporações de Vila Nova de Paiva e Resende.Em declarações à Lusa ao início da madrugada de sexta-feira, fonte da GNR indicava que os vários meios no terreno estavam a tentar localizar a vítima o mais rápido possível, devido às condições meteorológicas adversas que se esperavam durante o período noturno.