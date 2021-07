Idosa em coma por roubo de 30 euros em Ílhavo

Uma idosa, de 89 anos, foi deixada em estado considerado muito grave, em Ílhavo, depois de ser agredida com extrema violência em casa por uma assaltante, que acabou por roubar ‘apenas’ 30 euros. A suspeita, de 50 anos, foi detida e presente ainda ontem pela Polícia Judiciária de Aveiro ao Tribunal de Instrução Criminal de Estarreja. Foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, indiciada do crime de roubo agravado.A vítima, extremamente debilitada e que usa muletas para se movimentar, foi brutalmente espancada pela mulher para lhe mostrar onde tinha o dinheiro guardado na habitação. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi levada para os Hospitais da Universidade de Coimbra. A idosa foi colocada em coma induzido e encontra-se com prognóstico reservado. O ataque aconteceu na passada quarta-feira.