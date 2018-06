Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa encontrada morta em casa com queimaduras no corpo em Caminha

Fuga de gás terá estado na origem da morte.

19:38

Uma idosa foi encontrada morta esta sexta-feira em casa em Moledo, na Caminha, com diversas queimaduras no corpo.



O corpo foi encontrado por elementos da GNR após um alerta de fuga de gás dado por volta das 10h00.



Segundo fonte da GNR, a vítima, de 83, foi encontrada já em estado cadáver.



Até ao momento não foram confirmadas as causas do ocorrido.