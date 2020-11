Uma idosa de 86 anos foi encontra morta este sábado no Funchal. A vítima foi encontrada pela PSP no interior da sua habitação e apresentava um golpe na cabeça.Como foi encontrada uma gaveta aberta, a PJ foi chamada ao local para investigar mas, segundo apurou o CM, descarta para já a hipótese do crime.O corpo da mulher vai agora ser sujeito a autópsia.A investigação prossegue.