Idosa encontrada morta em vala no Cartaxo

A PJ está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de uma mulher, encontrada no domingo numa vala entre Vila Nova de São Pedro, Azambuja, e Vale da Pinta, Cartaxo. Tudo indica que seja Vitalina Galvão, de 86 anos, que desapareceu a 5 de agosto no Cartaxo.O corpo, que estava já em avançado estado de decomposição, foi descoberto por dois caçadores. Vitalina Galvão foi vista pela última vez quando saía de um supermercado, no Cartaxo, onde tinha ido às compras.As buscas, feitas por autoridades e população, prolongaram-se por uma semana, sem sinais da idosa.