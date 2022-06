"Disse que matei a minha mãe, mas isso é mentira. Não matei.” Fernando Almeida contou ao CM que, após ver a mãe morta em casa, no sábado à noite, foi ao café e disse que a tinha matado, mas que isso era mentira. À GNR também terá negado o crime.



Lucinda Ribeiro, de 89 anos, foi encontrada morta, na casa onde vivia com um dos oito filhos, na Rua Central, nas Carvalhas, em Barcelos, com um hematoma na cabeça.









Ver comentários