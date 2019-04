Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa encontrada morta num poço em Coimbra

Mulher tinha 91 anos e não há suspeitas de crime.

Por Lusa | 21:56

Uma idosa de 91 anos foi esta terça-feira encontrada morta num poço, na freguesia da Tocha, concelho de Cantanhede, informou fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.



A mulher foi encontrada por volta das 20h00 dentro do poço, não havendo suspeita de crime, disse à agência Lusa a mesma fonte, referindo que não havia indicação de que a vítima estivesse desaparecida.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o óbito foi confirmado no local.



No terreno, estiveram meios da GNR, Bombeiros de Cantanhede e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).