Idosa encontrada morta num terreno em Cabeceiras de Basto

Uma mulher, de 81 anos, foi encontrada morta esta terça-feira ao final da tarde num terreno na freguesia de Outeiro, em Cabeceiras de Basto.



A vítima apresentava um ferimento na cabeça. Tudo indica que a idosa sofreu uma queda acidental quando realizava trabalhos agrícolas.





O alerta foi dado por volta das 18h00, mas tudo indica que o acidente terá ocorrido algum tempo antes. A vítima encontrava-se sozinha no local.Para esta ocorrência foram acionados os bombeiros de Cabeceiras de Basto e meios do INEM. A GNR tomou conta do caso.