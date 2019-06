Idosa enganada deu alianças a falso ourives

Uma mulher, de 79 anos, foi burlada por um homem que a abordou com a teoria de que iria abrir uma ourivesaria e precisava de lhe fotografar as duas alianças que trazia, na Figueira da Foz.Depois de alguma conversa em que o burlão ganhou a confiança da idosa, esta passou-lhe para a mão as duas alianças.Na posse dos artigos em ouro, o homem colocou-se em fuga.A PSP está a investigar.